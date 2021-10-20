Mersin Göçmen Sağlığı Merkezi'nde tartışma kanlı bitti! Doktor meslektaşını pompalı tüfekle öldürdü!

Olay, Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Sağlık merkezinde görevli olan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasından henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Alevlenen tartışma sonucu iddiaya göre, Dr. Çayır, meslektaşı Dr. Dikmen'i pompalı tüfekle vurdu.

HAYAT KURTARMAK GÖREVİ İKEN HAYATINDAN ETTİ

Pompalı tüfekle ateş açmasının ardından Dr. Çayır olay yerinden uzaklaştı, yaralanan doktor Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada meslektaşlarının yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dr. Dikmen, hayatını kaybetti.

KAÇAN DOKTOR YAKALANDI

Olay sonrası cinayet işlediği yerden kaçtığı iddia edilen Dr. Çayır, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan dehşet bölgesinde göz yaşlarına hakim olamayan görgü tanıklarının ifadesine göre, zanlı doktorun, meslektaşının üzerine önce kaynar su döktüğü, daha sonra pompalı tüfekle ateş açtığı belirtildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturmalarına devam ediyor.

Dr. Ahmet Dikmen

Dr. Hasan Çayır