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Mersin Gülnar Nüfusu 2020 - 2021 |  Gülnar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Mersin Gülnar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Mersin Gülnar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Mersin Gülnar nüfusunun 25 bin 296 olduğu açıklandı. Haberimizde  Mersin Gülnar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Mersin Gülnar Nüfusu 2020 - 2021 |  Gülnar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Gülnar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Gülnar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Gülnar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gülnar ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde  1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,362 (km²) si Gülnar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Gülnar nüfusu 25 bin 296 kişidir.

Mersin Gülnar Nüfusu 2020 - 2021 |  Gülnar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Gülnar İlçe Nüfusu Kaçtır?

25 bin 296 kişidir.

Mersin Gülnar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -4,9 olarak gerçekleşmiştir.

Mersin Gülnar Nüfusu 2020 - 2021 |  Gülnar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Gülnar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  33,39872      Enlem :  33,39872

Gülnar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Gülnar ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Gülnar ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gülnar ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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