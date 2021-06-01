Mersin hava durumu! Mersin'de bugün hava nasıl olacak? 1 Haziran 2021 soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılamaya başlandı. Biz de Mersin'in bugünkü hava durumunu haberimizde sizleri için yer verdik. İşte detaylar...

MERSİN HAVA DURUMU! MERSİN'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1 HAZİRAN 2021

Meteoroloji'den Mersin için alınan bilgilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MERSİN

- Salı, Hafif yağmurlu ve açık hava devam edecek., sıcaklık 27°C / 23°C, rüzgar 167° yönünde 26 Km/h

- Çarşamba, Hafif yağmurlu ve açık hava devam edecek., sıcaklık 27°C / 22°C, rüzgar 168° yönünde 22 Km/h

- Perşembe, Oldukça açık., sıcaklık 29°C / 22°C, rüzgar 146° yönünde 15 Km/h

- Cuma, Oldukça açık. Yüksek sıcaklık., sıcaklık 30°C / 24°C, rüzgar 149° yönünde 16 Km/h

- Cumartesi, Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali., sıcaklık 30°C / 25°C, rüzgar 135° yönünde 13 Km/h

- Pazar, Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali. Yüksek sıcaklık., sıcaklık 30°C / 24°C, rüzgar 161° yönünde 18 Km/h

TARSUS

- Salı, Hafif yağmurlu ve açık hava devam edecek. Rüzgarlı., sıcaklık 28°C / 19°C, rüzgar 213° yönünde 30 Km/h

- Çarşamba, Hafif yağmurlu ve açık hava devam edecek., sıcaklık 29°C / 19°C, rüzgar 212° yönünde 22 Km/h

- Perşembe, Hava açık. Yüksek sıcaklık., sıcaklık 30°C / 19°C, rüzgar 204° yönünde 22 Km/h

- Cuma, Hava açık. Çok yüksek sıcaklık., sıcaklık 32°C / 21°C, rüzgar 212° yönünde 22 Km/h

- Cumartesi, Oldukça açık. Yüksek sıcaklık., sıcaklık 31°C / 21°C, rüzgar 213° yönünde 20 Km/h

- Pazar, Gökyüzü parçalı bulutlu. Çok yüksek sıcaklık., sıcaklık 32°C / 21°C, rüzgar 208° yönünde 25 Km/h

ERDEMLİ

- Salı, Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali. Rüzgarlı., sıcaklık 29°C / 21°C, rüzgar 208° yönünde 34 Km/h

- Çarşamba, Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali. Rüzgarlı., sıcaklık 28°C / 20°C, rüzgar 221° yönünde 30 Km/h

- Perşembe, Hava açık., sıcaklık 27°C / 21°C, rüzgar 41° yönünde 17 Km/h

- Cuma, Hava açık., sıcaklık 29°C / 23°C, rüzgar 224° yönünde 18 Km/h

- Cumartesi, Oldukça açık., sıcaklık 29°C / 23°C, rüzgar 208° yönünde 16 Km/h

- Pazar, Gökyüzü parçalı bulutlu., sıcaklık 29°C / 23°C, rüzgar 194° yönünde 17 Km/h

ANAMUR

- Salı, Oldukça açık. Rüzgarlı., sıcaklık 29°C / 20°C, rüzgar 243° yönünde 35 Km/h

- Çarşamba, Gökyüzü parçalı bulutlu. Rüzgarlı., sıcaklık 30°C / 20°C, rüzgar 256° yönünde 31 Km/h

- Perşembe, Hava açık., sıcaklık 31°C / 19°C, rüzgar 261° yönünde 16 Km/h

- Cuma, Oldukça açık., sıcaklık 30°C / 21°C, rüzgar 237° yönünde 20 Km/h

- Cumartesi, Oldukça açık., sıcaklık 30°C / 20°C, rüzgar 245° yönünde 22 Km/h

- Pazar, Gökyüzü parçalı bulutlu., sıcaklık 29°C / 19°C, rüzgar 248° yönünde 25 Km/h

MUT

- Salı, Hava açık. Rüzgarlı., sıcaklık 31°C / 20°C, rüzgar 203° yönünde 37 Km/h

- Çarşamba, Gökyüzü parçalı bulutlu., sıcaklık 29°C / 20°C, rüzgar 162° yönünde 19 Km/h

- Perşembe, Oldukça açık., sıcaklık 30°C / 19°C, rüzgar 168° yönünde 17 Km/h

- Cuma, Oldukça açık., sıcaklık 32°C / 21°C, rüzgar 192° yönünde 23 Km/h

- Cumartesi, Oldukça açık., sıcaklık 32°C / 21°C, rüzgar 318° yönünde 22 Km/h

- Pazar, Gökyüzü parçalı bulutlu., sıcaklık 32°C / 20°C, rüzgar 310° yönünde 21 Km/h

GÜLNAR

- Salı, Hava açık. Rüzgarlı., sıcaklık 26°C / 15°C, rüzgar 203° yönünde 39 Km/h

- Çarşamba, Gökyüzü parçalı bulutlu., sıcaklık 24°C / 15°C, rüzgar 162° yönünde 19 Km/h

- Perşembe, Oldukça açık., sıcaklık 26°C / 14°C, rüzgar 168° yönünde 15 Km/h

- Cuma, Oldukça açık., sıcaklık 27°C / 16°C, rüzgar 192° yönünde 24 Km/h

- Cumartesi, Oldukça açık., sıcaklık 28°C / 16°C, rüzgar 318° yönünde 20 Km/h

- Pazar, Gökyüzü parçalı bulutlu., sıcaklık 28°C / 15°C, rüzgar 288° yönünde 20 Km/h

SİLİFKE

- Salı, Gökyüzü parçalı bulutlu. Rüzgarlı., sıcaklık 29°C / 21°C, rüzgar 212° yönünde 37 Km/h

- Çarşamba, Gökyüzü parçalı bulutlu. Rüzgarlı., sıcaklık 28°C / 20°C, rüzgar 192° yönünde 28 Km/h

- Perşembe, Oldukça açık., sıcaklık 27°C / 21°C, rüzgar 154° yönünde 17 Km/h

- Cuma, Hava açık., sıcaklık 29°C / 23°C, rüzgar 143° yönünde 17 Km/h

- Cumartesi, Hava açık., sıcaklık 29°C / 23°C, rüzgar 158° yönünde 16 Km/h

- Pazar, Gökyüzü parçalı bulutlu., sıcaklık 29°C / 23°C, rüzgar 155° yönünde 18 Km/h

MEZİTLİ

- Salı, Hafif yağmurlu ve açık hava devam edecek., sıcaklık 26°C / 21°C, rüzgar 167° yönünde 28 Km/h

- Çarşamba, Hafif yağmurlu ve açık hava devam edecek., sıcaklık 26°C / 20°C, rüzgar 168° yönünde 25 Km/h

- Perşembe, Hava açık., sıcaklık 28°C / 21°C, rüzgar 325° yönünde 14 Km/h

- Cuma, Hava açık., sıcaklık 29°C / 23°C, rüzgar 304° yönünde 16 Km/h

- Cumartesi, Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali., sıcaklık 29°C / 24°C, rüzgar 141° yönünde 14 Km/h

- Pazar, Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali., sıcaklık 29°C / 23°C, rüzgar 161° yönünde 16 Km/h

ÇAMLIYAYLA

- Salı, Yağmurlu ve açık hava devam edecek., sıcaklık 20°C / 14°C, rüzgar 178° yönünde 15 Km/h

- Çarşamba, Yağmurlu ve açık hava devam edecek., sıcaklık 20°C / 13°C, rüzgar 168° yönünde 17 Km/h

- Perşembe, Oldukça açık., sıcaklık 22°C / 13°C, rüzgar 146° yönünde 15 Km/h

- Cuma, Oldukça açık., sıcaklık 23°C / 16°C, rüzgar 137° yönünde 15 Km/h

- Cumartesi, Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali., sıcaklık 23°C / 16°C, rüzgar 135° yönünde 13 Km/h

- Pazar, Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali., sıcaklık 23°C / 16°C, rüzgar 161° yönünde 14 Km/h

BOZYAZI

- Salı, Hava açık. Rüzgarlı., sıcaklık 30°C / 21°C, rüzgar 243° yönünde 40 Km/h

- Çarşamba, Gökyüzü parçalı bulutlu. Rüzgarlı., sıcaklık 31°C / 20°C, rüzgar 256° yönünde 33 Km/h

- Perşembe, Hava açık., sıcaklık 31°C / 19°C, rüzgar 254° yönünde 17 Km/h

- Cuma, Hava açık., sıcaklık 31°C / 22°C, rüzgar 237° yönünde 21 Km/h

- Cumartesi, Hava açık., sıcaklık 30°C / 20°C, rüzgar 245° yönünde 25 Km/h

- Pazar, Gökyüzü parçalı bulutlu. Rüzgarlı., sıcaklık 29°C / 20°C, rüzgar 248° yönünde 29 Km/h

AYDINCIK

- Salı, Hava açık. Rüzgarlı., sıcaklık 32°C / 22°C, rüzgar 255° yönünde 44 Km/h

- Çarşamba, Oldukça açık., sıcaklık 30°C / 21°C, rüzgar 256° yönünde 27 Km/h

- Perşembe, Oldukça açık., sıcaklık 31°C / 20°C, rüzgar 95° yönünde 19 Km/h

- Cuma, Oldukça açık., sıcaklık 33°C / 23°C, rüzgar 249° yönünde 22 Km/h

- Cumartesi, Oldukça açık., sıcaklık 33°C / 22°C, rüzgar 245° yönünde 21 Km/h

- Pazar, Gökyüzü parçalı bulutlu. Rüzgarlı., sıcaklık 33°C / 22°C, rüzgar 255° yönünde 28 Km/h

ARSLANKÖY

- Salı, Yağmurlu ve açık hava devam edecek., sıcaklık 14°C / 11°C, rüzgar 178° yönünde 19 Km/h

- Çarşamba, Hafif yağmurlu ve açık hava devam edecek., sıcaklık 14°C / 11°C, rüzgar 168° yönünde 24 Km/h

- Perşembe, Oldukça açık., sıcaklık 15°C / 11°C, rüzgar 146° yönünde 17 Km/h

- Cuma, Oldukça açık., sıcaklık 17°C / 14°C, rüzgar 149° yönünde 16 Km/h

- Cumartesi, Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali., sıcaklık 17°C / 14°C, rüzgar 141° yönünde 17 Km/h

- Pazar, Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali., sıcaklık 17°C / 14°C, rüzgar 161° yönünde 17 Km/h