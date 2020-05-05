Mersin için kısıtlama kalktı, TAG otoyolu hareketlendi

MERSİN için şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yoğunluk arttı.

İçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanan 31 ilden 7'sinde, uygulama kaldırıldı. Kararın ardından bu illerden biri olan Mersin'e saat 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışlar serbest oldu. Kısıtlama nedeniyle araç yoğunluğunun azaldığı TAG otoyolunda da hareketlilik arttı. Otoban gişelerinde bulunan kontrol noktaları da kaldırıldı.

OTOGARDA SESSİZLİK HAKİM

Mersin Otobüs Terminali'nde ise sessizlik devam ediyor. Terminalden sadece Muş, Elazığ ve Malatya illerine sefer bulunuyor.

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Kaynak: DHA