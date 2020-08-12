Mersin'de Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen kentteki koronavirüs salgının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayılarına dikkat çeken Antmen,"11 Mart ile önlemlerin olabildiğince sıkı alındığı 11 Mayıs arasındaki sürede Mersin'in ülkenin en iyi illerinden biri olmasına ve aynı sürede kentte yalnızca 260 vakanın görülmesine karşın, 11 Mayıs ile 11 Ağustos tarihleri arasındaki sürede vaka sayısı katlanarak arttı." dedi.

Sözcü Gazetesinden Ali Ekber Şen'in haberine göre Antmen yaptığı açıklamada, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibariyle Tıp Fakültesi, Şehir Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Tarsus, Silifke, Erdemli Devlet Hastanesi'nden aldığımız veriler 75'i yoğun bakım hastası olmak üzere 600'den fazla pozitif ve şüpheli vakanın yattığı, üstelik son iki haftadır günlük ortalama pozitif vaka sayısının en az 100 civarında olduğu şeklinde.Geçtiğimiz hafta içerisinde eve gönderilen pozitif vakalar ile birlikte il genelindeki sayının 1000'i aştığını gözlemlemiş durumdayız."

KOVİD-19'A YAKALANAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Mersin'de Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının sayısının 100'ü geçtiğini belirten Antmen," Bu sayı hızlı bir şekilde artmaktadır. Sadece son bir hafta içerisinde Mersin Şehir Hastane'sinde 8 hekim, 4 hemşire, 2 anestezi teknikeri, 1 fizyoterapist, 2 güvenlik, 1 bilgi işlem, 1 taşıma personelinin testleri pozitif çıkmıştır.Biz durumu bu kadar vahim görürken, Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde vaka sayısını 100 civarında ilan etme konusunda ve gerek Mersin'in, gerekse de diğer illerin vaka sayısını açıklamamakta ısrarcı davranmakta, kendi illerindeki vaka sayılarını açıklayan ve halkı uyarmaya çalışan tabip odası yöneticileri hakkında soruşturmalar açmaktadır." diye konuştu.

"RAKAMLAR HER GÜN AÇIKLANMALI"

"Mersin ile ilgili rakamlar her gün halka açıklanmalı. 12 Nisan 2020 tarihinden bu yana toplanmayan İl Pandemi Kurulu’nu acilen toplanmalı." diyen Antmen, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplanmadan karar alan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nu işler hale getirip, Mersin Tabip Odası başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarının Mersin'e özel kararlarda inisiyatif sahibi olmalı.Denetimler artırılarak halkın önlemlere uyması sağlanmalı. PCR pozitif olup semptomları hafif olan vakaların evlerine gönderilmesinden ziyade yurt gibi alanlarda izolasyonu sağlanmalı, pnömonisi olan vakaların hastane takibi sağlanmalı.Sağlık çalışanlarına düzenli PCR testi yapılmalı, söz verildiği halde yapılmayan ek ödemeler aksatılmadan yapılmalı."