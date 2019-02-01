Mersin ihracatı Aralık 2018’de yüzde 2,7 düştü

MERSİN (İHA) – Mersin'de 2018 yılının Aralık ayında 2017'ye göre hem ihracatta hem de ithalatta düşüş yaşandı. Mersin'in Aralık ayı ihracatı 178 bin 595 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Dış Ticaret İstatistikleri Aralık 2018 sonuçlarını değerlendirdi. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici Dış Ticaret İstatistiklerine yer verildi. Açıklamada, Aralık 2018'de dış ticaret açığının 71,1 azalarak 2 milyar 674 milyon dolara gerilediği bildirildi.

İhracatın 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, en fazla ihracat yapılan ülkenin Almanya olduğu kaydedildi.

Mersin, ihracatta 12. sırada yer aldı

TÜİK verileri, Mersin'de Aralık ayında hem ihracatın hem de ithalatın düştüğünü ortaya koydu. Açıklamaya göre, Mersin'de ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında azalarak 178 bin 595 dolar olarak gerçekleşti. İthalatın da yüzde 49,9 azalarak 86 bin 658 dolar olarak gerçekleştiği Aralık'ta Mersin, ihracatta 12., ithalatta ise 13. sırada yer aldı.

Öte yandan, Adana'da ihracat Aralık 2018'de, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 183 bin 327 dolar olarak gerçekleşti ve Adana ihracatta 11. sırada yer aldı. Adana'da ithalat ise yüzde 2,1 oranında azalarak 169 bin 200 dolar oldu ve Adana ithalatta da 10. sırada yer aldı.

Kaynak: İHA