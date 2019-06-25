Mersin ile Tanzanya, ticari ilişkileri geliştirmek için harekete geçti

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Tanzanya'nın liman kenti Darüsselam ile Mersin arasında işbirliğini artırmak istediklerini söyledi. Bu kapsamda Darüsselam Ticaret Odası ile temasa geçilerek Eylül ayında Tanzanyalı 30 iş adamının Mersinli meslektaşlarıyla buluşturulması hedefleniyor.

Tanzanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiondo, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ı ziyaret etti. Mersin ile Tanzanya'nın liman ve ticaret kenti Darüsselam arasında karşılıklı geliştirilebilecek işbirliği imkanlarının konuşulduğu ziyarette, Başkan Kızıltan'a Meclis Üyesi Ahmet Akın da eşlik etti. İki ülke arası 500 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşmada Mersin'in kilit rol üstlenebileceğinin vurgulandığı görüşmede, Mersin ve Darüsselam'da faaliyet gösteren iş insanlarının diyaloğunun artırılması kararlaştırıldı. Buna göre ilk iş buluşmasının Eylül ayında Mersin'de gerçekleştirilmesi için anlaşmaya varıldı.

"Türkiye-Tanzanya'nın 500 milyon dolarlık ihracat hedefinde Mersin kilit noktada"

Tanzanya'daki yatırım fırsatlarını anlatmak üzere Mersin'e geldiklerini söyleyen Büyükelçi Kiondo, bölgenin en istikrarlı ve güvenli ülkesi olduklarını vurguladı. 60 milyon nüfusa sahip olduklarını, ancak Doğu Afrika Topluluğu Birliği üyelikleri ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'na üye olmaları nedeniyle 200 milyonluk bir pazara hitap ettiklerini kaydeden Kiondo, Tanzanya ile ticaret yapan ülkelerin bu bağlamda çeşitli avantajlara sahip olabildiğini belirtti. Türkiye ile Tanzanya arası ticaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrasında 30 milyon dolardan 200 milyon dolara yükseldiğini bildiren Kiondo, bu noktada hedefin 500 milyon dolar olduğunu ve bu hedefe ulaşmada Mersin'in kilit noktada bulunduğunu vurguladı.

"Tarım ve hayvancılıkta güçlüyüz"

Ülke nüfusunun yüzde 70'inin tarımla uğraştığını dile getiren Kiondo, öne çıkan ürünlerin ayçiçeği, baharat çeşitleri, çay, kahve, tütün ve kaju olduğunu bildirdi. Aynı zamanda altın, elmas, bakır, gümüş, nikel gibi değerli taşlara sahip olmaları nedeniyle madencilikte de ciddi fırsatlar barındırdıklarını vurgulayan Kiondo, "Yalnızca Kilimanjaro dağı eteklerinde çıkan, mücevher olarak kullanılan Tanzanite isimli bir taşa sahibiz ve Türkiye'de Antalya bu taşın satışının yüzde 32'sini gerçekleştiriyor" dedi.

Hayvancılıkta da oldukça ileride olduklarını, 30 milyon baş hayvan ile özellikle büyükbaşta Afrika'da ikinci sırada olduklarını ifade eden Kiondo, bu noktada dericilik sektörünün de önemli fırsatlar sunduğunu anlattı. Balıkçılıkta da yıllık 341 bin tonluk üretim ile iyi bir noktada olduklarını kaydeden Kiondo, ülkede turizm sektörünün de giderek geliştiğine dikkat çekerek, bu konuda daha fazla yatırım çekmek istediklerini, Antalya ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve Mersin'in de bu konudaki tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.

"Afrika'nın en hızlı büyüyen ülkelerindeniz"

Tanzanya'nın Afrika'nın en hızlı büyüyen ülkelerinden olduğunu vurgulayan Kiondo, büyüme oranlarının yıllık ortalama yüzde 7 olduğunu vurguladı. Yatırımların artması adına devlet demiryolu inşaatı, havalimanı inşaatı gibi altyapı yatırımlarına ağırlık verdiğini kaydeden Kiondo, aynı zamanda Tanzanya Yatırım Merkezi aracılığıyla tek merkezden yatırımcıların tüm taleplerinin karşılanabildiğini söyledi. Kiondo, Tanzanya'da 7 bin Türk'ün yaşadığını ve 800 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Buna karşılık bin Tanzayalı öğrencinin yüksek öğrenimini Türkiye'de sürdürdüğüne de değinen Kiondo, "Gençlerimizin eğitimine destek olmasından dolayı Türkiye'ye minnettarız, bu gençler Tanzanya'ya döndüğünde Türkiye'nin gönüllü birer elçisi gibi davranıyor. Bu öğrenciler aracılığıyla da ticaretimizin artırılmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.

"Eylül ayında Mersin'de firmalarımızı bir araya getirelim"

Konuşmasına, "Biz Tanzanya'yı gerçekten çok benimsedik" diyerek başlayan MTSO Başkanı Kızıltan da özellikle Darüsselam ile Mersin'in ticari açıdan büyük benzerlikler ve paralelinde de avantajlar taşıdığını söyledi. Mersin'in lojistik gücüne dikkat çeken Kızıltan, "Lojistikte dünyanın önemli merkezlerindeniz. Türkiye'den ürünleri Tanzanya'ya getirip oradan sizlerin aracılığıyla üçüncü ülkelere gönderebileceğimiz gibi, sizlerden gelen ürünleri de Mersin üzerinden Avrupa ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine, Ortadoğu'ya ve Rusya'ya taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve turizm alanında da güzel işbirlikleri yapılabileceğine işaret eden Kızıltan, "Bugünden itibaren çalışmaya başlayalım ve Eylül ayında Mersin'de firmalarımızı bir araya getirelim. Darüsselam Ticaret Odası ile işbirliği içinde 30 Tanzanyalı iş insanını Mersin'de ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bu buluşma, iki ülke arasındaki dış ticaretin 500 milyon dolara çıkarılması hedefine daha hızlı ulaşmamızı sağlaması adına da önemli" dedi.

Kaynak: İHA