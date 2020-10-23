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Mersin İşkur’dan öğrencilere destek: Meslek semineri

Mersin İşkur İl Müdürlüğünce, iş arayan ve işverenlere yönelik hizmetlerin yanı sıra meslek seçme aşamasında olan öğrencilere meslek seçimine destek seminerleri düzenlendi.

Mersin İşkur’dan öğrencilere destek: Meslek semineri

Mersin İşkur İl Müdürlüğünce, iş arayan ve işverenlere yönelik hizmetlerin yanı sıra meslek seçme aşamasında olan öğrencilere meslek seçimine destek seminerleri düzenlendiği bildirildi.

iha-20201023aw147279-2.jpgiha-20201023aw147279-2.jpgMersin İşkur bünyesinde çalışan meslek danışmanları tarafından gerçekleştirilen seminerlerde, doğru meslek seçmenin önemi vurgulanıyor. Bu çerçevede, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde staj gören 10 lise öğrencisine yönelik seminer gerçekleştirildi. Seminerde İş ve Meslek Danışmanı Beril Alyamaç tarafından "meslek nedir, neden doğru meslek seçilmeli, yanlış meslek seçiminin doğurduğu olumsuz sonuçlar nelerdir, kendini tanımak (farkındalık), mesleklerin eğitim kriterleri, İşkur'un meslek seçimine yönelik hizmetleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenebilecekleri mesleki yönelim test bataryası" konularında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili soruları yanıtlanarak, meslek seçimine destek olmak amacıyla "mesleki yönelim test bataryası" online olarak uygulandı.

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