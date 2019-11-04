Mersin karnaval gibi bir festivale ev sahipliği yaptı

Mersin Valiliği koordinesinde, Ticaret Borsası ve çok sayıda kurum ve kuruluşun katkılarıyla bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, vatandaşlara coşku dolu 3 gün yaşattı. Kültür Park'ta 70 dönümlük alanda gerçekleşen festivalde narenciyenin başkenti Mersin'den dünyaya narenciye ürünleri tanıtıldı.

25 ülkeden 700 gösteri sanatçısının katıldığı festivalde, 17 konser, 72 performans gösterisi, 81 grubun kortej geçişi gösterisi, defileler, atölyeler, sergiler, yarışmalar ve sunumlarla gerçekleşen 200'ün üzerinde etkinlikle, binlerce vatandaş festival coşkusuna ortak oldu. Narenciye Festivali'nin ilk günü şehrin caddelerinde başladı. Narenciye ürünleriyle yapılan çeşitli figürlerin yer aldığı konvoy vatandaşların ilgisini topladı. Festivalin ilk gününde Senegal, Kolombiya, Şili, Hindistan, Meksika, Gine, Kore, Polonya, Nepal, Kazakistan, Gürcistan, Rusya, Dağıstan, Azerbaycan, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Belarus, Tunus, Cezayir, Bangladeş, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan dansçılar katılarak, kentin farklı noktalarında performanslarını sergiledi. Kültür Park içerisinde ikinci gün gerçekleşen festival, birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. İkinci gününde açılış töreni gerçekleşen festival, hem narenciye üreticilerine umut oldu hem de dünyaya narenciyenin tanıtılmasında büyük etki oluşturdu. 70 dönümlük alanda kurulan stantlarda başta narenciye ürünleri olmak üzere çeşitli tanıtımlar yapılırken, festivali dolaşan vatandaşlar dolu dolu bir hafta sonu geçirdi. İki ayrı sahnede toplam 36 konser ve gösteriyle keyifli bir cumartesi yaşayan vatandaşlar, akşamında dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran ve halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan konserinde şarkılara ve türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Pazar günü sona eren festival, 3 günde binlerce vatandaşı ağırladı. Festival 17 konser, 72 performans gösterisi, 81 grubun kortej geçişi gösterisi, defileler, resim atölyeleri, sergiler, su jeti ve flyboard yarışmaları, satranç turnuvaları ve gastroshow şeflerin sunumlarıyla 200'ün üzerindeki etkinliğe imza attı. Son gününde Gencer Savaş ve bandosunun muhteşem sahne performansıyla noktalanan festival, vatandaşlardan tam not aldı. Birbirinden renkli etkinliklerin eş zamanlı yapıldığı festivalde, yarışmalar ve turnuvalar da düzenlendi. Satranç turnuvası, 64 katılımcının yarışmasına sahne oldu. 6 tur üzerinden oynanan maçlarda, Emir Gülbeyaz birinciliği kazanarak madalya ve tam altının sahibi oldu. Flyboard ve su jeti yarışmalarında 9 kategoride 28 sporcu yarıştı.

Ödül töreninde pro kategorisinde ilk üçe giren sporculara kupalarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti. Birinciliği Rusya'dan Anton Popov kazanırken, ikinciliği Rusya'dan Andrey Smirnov, üçüncülüğü ise Türkiye'den Kahraman Aktaş kazandı. Vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşatan yarışmalar, festivale büyük renk kattı.

Gastroshowda dünyaca ünlü şeflerin narenciye ve mutfak sanatları üzerine yaptıkları sunumlar vatandaşlarda merak uyandırdı. Şefleri dikkatle izleyen vatandaşlar, narenciye ürünlerini yemeklerde nasıl kullanabileceklerini öğrendi. Dört kuşak Bolulu aşçılardan Aydın Demir, narenciyenin dünya mutfağında büyük önemi olduğunu belirterek, "Aslında narenciye dünya mutfaklarında çok kullanılıyor. Bizim mutfağımızda marinasyonlar var. Bu marinasyonlar narenciyeyle yapılabilir. Tatlılarda, yemeklerimizde kullanabiliriz. Ama en çok salatalarımızda kullanabiliriz. Sos yaparken kullanabiliriz. Sadece zeytinyağı ve limonla değil portakal ve limon suyuyla içine bal katıp, zeytinyağıyla karıştırıp soslar yapıp salatalarımıza dökebiliriz. Mersin'in bu doğal ve özel lezzetlerinin birçok insana ulaşmasını ve tarımın daha da güçlenerek, tüm ülkeye hizmet sağlamasını arzu ediyorum" dedi.

Festivalin birbirinden zengin içeriklere sahip stantları arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standı vatandaşların beğenisini en çok toplayan stantlardan biri oldu. Standa akın eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu çeşitli ikramlardan memnun kaldı. Renkli konseptiyle festivale canlılık katan Büyükşehir Belediyesi'nin standında vatandaşlara bin adet yediveren limon fidanı, 4 ton turfanda limon ve mandalina, anahtarlık, bez çanta ve çeşitli ikramlarda bulunulurken, dağıtılan portakal ve limon aromalı şekerlerse çocukları mutlu etti. Ailesiyle birlikte festivale katılan Emrah Günay, Büyükşehir Belediyesi'nin standını beğendiğini dile getirerek, festivallere verdiği verdiği önemden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. Günay, "Bu sene bayağı canlı ve zevkli. Başkanımıza hem festival için, hem temiz, pırıl pırıl yürüyüş yapabildiğimiz, bisiklet sürebildiğimiz, çocuklar için park imkanı olan sahil için teşekkür ederiz. Bir de tabii festivaller, konserler hiç eksik olmuyor. Emeğinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Vatandaşlara tertemiz bir festival alanı bırakmak için kolları sıvayan Songül Tat ise vatandaşların ilgisinden memnun kaldıklarını belirterek, "Kadın istihdamında işe başlayan 100 kadından biriyim. Başkanımız Vahap Seçer'e bize böyle bir imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Şu an Narenciye Festivali'nde görevdeyiz. Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsanlara daha temiz bir sahil bırakmak için çalışıyoruz. Tabii ki heyecanlıyız, daha önce böyle bir iş imkanı sağlayan olmadı. Başkanımız'a teşekkür ediyorum. Geri dönüşler çok iyi. İnsanlar teşekkür ediyorlar bize. Sahili daha temiz gördüklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Mersin'in bu tarz büyük organizasyonlara duyduğu özlemi dile getiren Ayça Gökşen de festivalden memnun kaldığını dile getirerek, "Coşkulu bir ortam var. Akşam için çok heyecanlıyım, güzel gelişmeler olacak burada. Herkesin bir arada olması güzel, hava çok güzel. Gayet güzel ve başarılı buluyorum. Mersin aslında bu tarz kaliteli organizasyonları çok özledi ve bu şekilde olması bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA