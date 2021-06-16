Mersin Limanında uyuşturucu operasyonu: 1 ton kokain ele geçirildi!

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mersin limanında 1 ton kokain yakalaması yapıldığı bilgisini verdi.

Operasyonda ele geçirilen kokainlerin fotoğrafını da paylaşan Muş, ''Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.'' dedi.