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Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık, remi belgelerde dolandırıcılık ve rüşvet' operasyonunda toplam 56 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  düzenlenen operasyonlarda  'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddia edildiği gerekçesiyle, aralarında kamu personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 gözaltı

 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alan şahısları yakalanması için yapılan çalışmalar sonucunda Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 40 adres, 56 şüphelinin belirlenmesi üzerine emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 gözaltı
300 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde arama çalışmaları devam ediyor. (İHA)

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 gözaltı

 

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