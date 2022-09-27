Mersin Mezitli'de polisimizi şehit etmişti! Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda tutuklu gazeteci çıktı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polis evine düzenlenen terör saldırısında bir polisin şehit olmasına neden olan terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin hazırladığı raporda tutuklu gazeteci olarak yer aldığını belirtti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Mersin Mezitli'de polisimizi şehit etmişti! Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda tutuklu gazeteci çıktı!

Mersin'in Mezitli ilçesinde dün saat 22.42 sıralarında Deniz Mahallesi'ndeki polis evine terör saldırı düzenlenmiş olayda 2 polis memuru yaralanmıştı. Yaralı polislerden Sedat Gezer tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Olayı gerçekleştiren teröristlerden ikisi üzerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirerek ölmüştü. Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden kimliği tespit edilen birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Mersin Mezitli'de polisimizi şehit etmişti! Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda tutuklu gazeteci çıktı!

CHP'NİN SKANDAL RAPORUNDA GAZETECİ

Söz konusu terörist hakkında çarpıcı bir detay çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda terörist Dilşah Ercan'ın adının tutuklu gazeteci olarak yer aldığını belirtti.

Mersin Mezitli'de polisimizi şehit etmişti! Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda tutuklu gazeteci çıktı!

Hamza Dağ sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda” polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız.

Bilinmelidir ki Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. "Gazeteciler tutuklanıyor" propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu."

Mersin Mezitli'de polisimizi şehit etmişti! Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda tutuklu gazeteci çıktı! Mersin Mezitli'de polisimizi şehit etmişti! Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda tutuklu gazeteci çıktı!

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