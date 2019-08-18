Mersin Millet Bahçesi’nde ihale süreci başlıyor

TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin'de Millet Bahçesi yapımı için önümüzdeki günlerde ihale yapılacağını belirterek, bölge içerisindeki OYAK arazinin de projeye dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Mersin'e gelen TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ve yönetiminin Millet Bahçesi yapılması planlanan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanı ile kışla arazisi, deniz feneri, denizpark ve orduevi arazilerinde yeşil alan ve plaj düzenlemesi yapılmasına ilişkin hazırladığı "Mersin Nefes İstiyor" projesinin uygulama alanını yerinde inceledi.

Eski aquapark arazisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elvan, "Aquaparkın olduğu yer, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın olduğu yer ve OYAK'ı bir bütün olarak düşündüğümüzde 140 dönümün üzerinde bir araziye tekabül ediyor. Bu araziyi Mersinli hemşerilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Biz Mersin'de yaşayan her bir ailenin, gencin, çocuğun, yaşlının buraya gelmesini ve burasının cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmaları süratle başlattı. Tapu ve yer devri ile ilgili problemler tamamı ile ortadan kalktı. Çok kısa bir sürede projeyi tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın uğrak yeri olabilecek bir mekana burayı dönüştüreceğiz. Kumsal alanın kullanılması noktasında da gereken hassasiyeti göstereceğiz. Vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde denize girmelerine imkan sağlayan bir ortamı da inşallah oluşturacağız. Zaten önümüzdeki günlerde bunun ihalesini yapacağız ve en kısa sürede de Mersinli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın MESİAD'ın projesi üzerinde çalıştığını kaydeden Elvan, askeri alanın projeye dahil edilmesine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gerekli talimatı verdi. Bakanımız OYAK ile ilgili görüşmesini gerçekleştirdi. En son Mersin'e gelmeden önce bakanımız ile yapmış olduğum görüşmede, kendisinin OYAK Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü ve OYAK'a arazi vereceklerini, o arazi karşılığında bu yeri alacaklarını ifade ettiler."

MESİAD Başkanı Hasan Engin ise Mersin ile denizi bir bütün olarak ele almak istediklerini ve tüm çabalarının bu yönde olduğunu aktardı.

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DHA