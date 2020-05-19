Mersin polisinden anlamlı 19 Mayıs kutlaması

Mersin polisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da Üniversite Caddesi'nde yolu trafiğe kapatarak İstiklal Marşı'nı okudu. Polislere çevreden geçen vatandaşlar da destek verirken, etkinlik büyük beğeni topladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sade törenlerle yapılırken, çeşitli kurumlar farklı etkinliklere imza attı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilk önce kortej oluşturup, halkın bayramını kutladı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarından oluşan kortejle Cumhuriyet Alanı'ndan çıkarak kentin farklı noktalarında tur attı. Siren sesleri eşliğinde tur atan polislere vatandaşlar da balkonlarından bayrak sallayıp, alkışlayarak destek verdi. Saat 19.19'da Üniversite Caddesi'nde duran ekipler, burada İstiklal Marşı'nı okudu. Polislere çevredeki vatandaşlar da destek verirken, etkinlik büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA