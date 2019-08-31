Mersin sahillerinde 30 Ağustos’a özel havai fişek gösterileri

Mersin'in Erdemli ilçe sahilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı havai fişek gösterileri düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan gösteriler vatandaşlardan ilgi gördü.

Erdemli ilçesine bağlı Limonlu ve Kumkuyu sahilindeki yazlık site sakinleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.'inci yıl dönümü dolayısıyla havai fişek gösterileri düzenlendi. Gösteriler, vatandaşlara görsel şölen sundu.

10. Yıl Marşı eşliğinde vatandaşlar sahilde yakılan ateş etrafında bir araya geldi. Birlikte havai fişek gösterileri izlendi.

Duygularını ifade vatandaşlardan Ziya Oğuz, "Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, silah arkadaşlarına böyle bir zaferi bize armağan ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek nesillerimize bu zaferi taşımaya çalışıyoruz" dedi.

Celile Çelik ise, "Bu mutlu bir gün, tabi ki çok mutluyuz. Bu günü herkesin kutlamasını istiyoruz, çocuklarımızın, torunlarımızın. Ne mutlu Türküm diyene. Çok mutluyum ve gururluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA