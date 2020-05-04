Mersin sahillerinde korona virüs sakinliği

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü dolayısıyla Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, sahil şeridindeki caddelerde de araç trafiği yoğunluğu azaldı. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından merkezde zaman zaman yoğunluklar yaşansa da emniyet güçleri vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de birçok tedbir alınırken, insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, Yunus tabir edilen motorize polisler de 24 saat devriye atıyor. Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor. Normal zamanda özellikle araç trafiği yönünden yoğun olan bulvarlarda tek tük araç geçerken, kentin meydanları da tamamen boşaldı. Özellikle sahillerde bulunan Atatürk ve Kültür parklarında sabah ve akşam saatlerinde ciddi bir yoğunluk olurken, bu günlerde sessizlik hakim.

Kentin merkezinde zaman zaman yoğunluk yaşansa da sahiller bölgelerinde vatandaşların sokağa çıkmadığı ve yoğunluk oluşturmadığı görülüyor.

Yetkililer, büyükşehirler arasında en az vakaya sahip iller içinde olan Mersin'de vatandaşların rehavete kapılmamasını, zorunlu olmadıkçı dışarı çıkmamasını istedi.

Kaynak: İHA