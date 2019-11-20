Mersin Şehir Hastanesi’nde 2020’de maksimum seviyede sağlık turisti hedefleniyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürlüğü yöneticiliğinde "Sağlık Turizmi" toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Yurtiçi Operasyon Müdürü Yasin Laçinbala ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı ve ilgili birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Şehir Hastanesinde sunulan sağlık turizmi hizmetleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Bahçacı, sağlık turizmi kapsamında mevcut uçuş güzergahları ile Mersin ve Adana bölgesinin, 1.5 milyar insanın 1 ila 4 saatlik uçuş mesafesinde olduğunu hatırlatarak, "Sağlık turizmi açısından çok önemli bir potansiyel olan ve yeni hizmete giren Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, konumu ile otobana çok yakın bir mesafesi olan, alanında isim yapmış 5 yıldızlı konaklama tesisleri, hasta yatak kapasitesi ve ameliyathanesi, etkin ve alanında uzman sağlık personeli açısından öncü, modern binası ile kamu hastanelerine rol model olmuş bir hastanemizdir. Kardeş şehirdeki Adana Şehir Hastanesi de ayrı bir katma değerdir. Mersin ve Adana modern ve alternatif tıbbın bütün imkânlarına sahip iki ilimizdir ve hedefimiz, sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında dünya çapında bir destinasyon haline gelebilmektir" dedi.

USHAŞ Yurtiçi Operasyon Müdürü Yasin Laçinbala ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık turizm açısından üst düzey uzmanlaşmış nitelikli tıbbı personel kadrosu, kaliteli ve kapsamlı teknolojik alt yapı ve fiyat avantajıyla Türkiye'nin dünyada önemli bir sağlık turizmi destinasyonu adayı olduğunu vurgulayarak, USHAŞ ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önümüzdeki dönemde imzalayacağı sözleşmenin Mersin'e, Akdeniz Bölgesine ve ülkeye büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: İHA