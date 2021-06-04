Mersin Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 84 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde İl jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu neticesinde 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl jandarma komutanlığınca yapılan açıklamaya göre, şüphelinin uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı öğrenildi. Kenevir üretiminin, Arıklı Mahallesi'nde bir kişinin evinin çatı ve bahçe kısımlarında gerçekleştirildiği tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.