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  3. Mersin Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 84 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mersin Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 84 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mersin Tarsus'ta İl jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 84 kök kenevir ele geçirildi. İl Jandarma ekiplerince yapılan açıklamaya göre şüphelinin, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yaptığı öğrenildi.

Mersin Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 84 kök Hint keneviri ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde İl jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu neticesinde 84 kök Hint keneviri ele geçirildi. 

İl jandarma komutanlığınca yapılan  açıklamaya göre, şüphelinin uyuşturucu  madde elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı öğrenildi. Kenevir üretiminin, Arıklı Mahallesi'nde bir kişinin evinin çatı ve bahçe kısımlarında  gerçekleştirildiği tespit edildi. 

İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildikten sonra tutuksuz yargılanmak  üzere serbest bırakıldı. 

 

 

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