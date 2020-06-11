Mersin Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

2021 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına başladı. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, hizmet içi eğitimlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

MEÜ 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı başkanlığında yapıldı. Üniversite Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen toplantı, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıya, akademik bölüm ve idari birim yöneticileri katıldı.

"Hizmet içi eğitimleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Toplantının açılışında konuşan Rektör Çamsarı, pandemi dönemi sonrasında üniversitede işleyiş ve personel yönetimiyle ilgili yapılabilecekler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Akademik ve idari birim yöneticileriyle eşgüdüm sağlamanın ve alana hakim olmanın önemini vurgulayan Çamsarı, "Toplantıdaki en önemli konunun personel yönetimi olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizde yapılan ve başarılı bulduğum hizmet içi eğitimlerle bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

2020–2021 eğitim-öğretim yılında, öğrenci işleri ile ilgili yaklaşık 80 üniversitenin kullandığı "Proliz" adlı programın MEÜ tarafından da kullanılacağını belirten Çamsarı, pandemi süresince yürütülen faaliyetler ve alınan tedbirlere ilişkin de bilgi verdi.

Genel Sekreter İsa Değirmenci de "Bu tür toplantıların amacı sorunları tespit ederek neler yapabileceğimize hep birlikte karar vermek. Bu, üniversitemiz idari teşkilatının yöneticileri olarak hepimizin sorumluluğu. Rektörümüzün de belirttiği gibi en önemli konu; personel rejimi, yönetimi ve idaresidir. Bizler bu konuda devletimize, üniversitemize faydalı olabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Personel Dairesi Başkanı Sadullah Nasanlı ise "Sadece bir konuda uzman olan personel değil, her konuda yeteri kadar bilgisi ve öngörüsü olan ve çalışma yapabilen personele yönelik hizmet içi eğitimlerimiz olacak. Gerekli motivasyon, çalışma ve ilgili alanlardaki hizmet içi eğitimlerimiz ile daha dinamik ve verimli bir çalışma içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra Genel Sekreteri Değirmenci'nin moderatörlüğünde; Personel Dairesi Başkanı Nasanlı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğr. Gör. Ertul Dere, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Pakize Özgür, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Murat Solmaz, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Koca, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Adnan Şensoy, Hukuk Müşaviri Türkan Uğur Can, Döner Sermaye İşletme Müdürü Naciye Fedakar ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Hizmetleri Şube Müdürü Veli Yıldız, kendi bölümleri ve yapılması gerekenler hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

İdari yöneticileri toplantıda ayrıca akademik bölüm ve idari birim yöneticilerinin sorularına da cevap vererek, önümüzdeki dönem için hazırlıkların eksiksiz yürütülmesi konusunda görüşlerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA