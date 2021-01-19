Mersin Valiliği açıkladı: Gerekli çalışmalara başlanmıştır

Mersin Valiliği'nden Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucunda, patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgesindeki ev ve seralarda hasar meydana geldiği belirtildi. Açıklamada zararların tespitine yönelik komisyon kurulduğu ve gerekli çalışmaların başladığı ifade edildi.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir.

Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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