Mersin Valiliğinden Mark Dickey açıklaması: "Genel sağlık durumu iyi"

Mersin Valiliği, Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçirmesi dolayısıyla mahsur kalan ve 9 gün sonra tahliye edilip Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan ABD'li bilim adamı Mark Dickey'in 200 kişilik bir ekip tarafından...

İhlas Haber Ajansı
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Mersin Valiliğinden Mark Dickey açıklaması: "Genel sağlık durumu iyi"

Mersin Valiliği, Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçirmesi dolayısıyla mahsur kalan ve 9 gün sonra tahliye edilip Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan ABD'li bilim adamı Mark Dickey'in 200 kişilik bir ekip tarafından kurtarıldığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Mersin ilimizin Anamur ilçesi sınırları içerisinde bulunan bin 276 metre derinliğe sahip Morca Mağarası'na, keşif amacıyla 15 kişilik ekiple inen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Mark Dickey'in rahatsızlanması üzerine İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve Mersin Valiliği'nin genel koordinasyonunda AFAD Mersin İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ve acil sağlık ekipleri başta olmak üzere Türkiye Mağaracılık Federasyonu Mağara Kurtarma Komisyonu, Avrupa Mağara Kurtarma Birliği (ECRA) vasıtasıyla 8 ülkeden gelen toplam 200 kişilik profesyonel ekipler tarafından koordineli bir şekilde titizlikle yürütülen arama, kurtarma, tıbbi destek ve tahliye çalışmaları sonucunda, Mark Dickey 12 Eylül 2023 tarihinde saat 00.30'da mağaradan salimen çıkartılmış ve helikopter ile Mersin Şehir Hastanesi'ne sevki sağlanmıştır. Mark Dickey'in, tektik ve tedavi işlemleri Mersin Şehir Hastanesi'nde devam etmekte olup, doktorlar tarafından, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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