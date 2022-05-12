Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Hamza Pehlivan biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanan Ali İhsan Pehlivan vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Malatya Valisi Ali İhsan Pehlivan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali İhsan Pehlivan biyografisi...

ALİ İHSAN PEHLİVAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ALİ İHSAN PEHLİVAN BİYOGRAFİSİ

Ali Hamza Pehlivan, 1977'de Rize’nin Hemşin İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hemşin’de tamamladı. Lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde 1999 yılında başarı-onur belgesi sahibi olarak tamamladı. 2001-2002 yılları arasında İngiltere-Exeter Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında master yaptı.

Aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Pehlivan, Mayıs 2000 tarihinde Artvin İli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Rize-Pazar İlçesinde Kaymakam Refikliği, İçişleri Bakanlık Merkezinde Mülkiye teftiş stajını yaptı. Ekim 2000-Mart2001 tarihleri arasında Milli Güvenlik Akademisinden 49.Dönem Müdavimi olarak mezun oldu. Mart-Eylül 2001 tarihleri arasında Samsun’un Ladik İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevi yaptı.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde bir süre Vekil Kaymakam olarak görev yapan Pehlivan, daha sonra İçişleri Bakanlığının düzenlediği Kaymakamlık Kursuna katıldı. Kaymakamlık Tezini “Dünyada ve Türk İdari Yapısında Elektronik Devlet Anlayışı” konusunda yazdı. Nisan 2003 tarihinde Giresun-Doğankent Kaymakamı olarak atandı. Ekim 2003-Ekim 2006 tarihleri arasında Erzincan-Kemah Kaymakamı, 1 Kasım 2006-10.09.2008 tarihleri arasında Hakkari Vali Yardımcısı, 21.09.2008-12.03.2012 tarihleri arasında Piraziz Kaymakamı ve aynı zamanda Giresun Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Piraziz Kaymakamlığı döneminde Aralık 2008 - Aralık 2009 tarihleri arasında 12 ay süren askerlik hizmetini Personel Asteğmen olarak yerine getirdi.

23.03.2012- 25.07.2015 tarihleri arasında Göksun Kaymakamı ve 28.06.2015 – 30.06.2017 tarihleri arasında ise İznik Kaymakamı, 21.06.2017- 29.07.2019 tarihleri arasında Bayburt Valisi olarak görev yaptı. 18.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 17.07.2019 tarihli ve 2019/200 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanmıştır.

12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin Valisi olarak atandı.