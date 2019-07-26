Mersin Valisi Su Yerköprü Şelalesine hayran kaldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesine ve Karaekşi mesire alanına hayran kaldı.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Aydın ve yetkililerle birlikte Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Yerköprü şelalesi ve Karekşi mesire alanında incelemelerde bulundu.

2017 yılında kurulan Mut OSB'nin biran önce hizmete girmesi için konunun takipçisi olacaklarını söyleyen Vali Ali İhsan Su, "Mut OSB'nin biran önce hizmete girmesi için her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yatırımcılara arsa tahsislerinin yapılması için Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) bölgedeki enerji nakil hattı ile Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerekiyor" dedi.

Organize Sanayi Bölgesinden sonra Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yerköprü Şelalesine hayran kalan Vali Su, vatandaşların Yerköprü şelalesini daha rahat gezip dolaşmaları için yapabilecekleri hakkında istişarelerde bulundu. Yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki düzenlemesi yeniden yapılan Karaekşi Mesire alanında da incelemelerde bulunan Vali Su, "Bu güzel doğa harikasına hayran kalmamak mümkün değil" dedi.

İncelemelerin ardından vali Su ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA