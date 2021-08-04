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Mersin Yenişehir'deki yangına ilişkin flaş gelişme

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenişehir ilçesinde kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkardıkları öne sürülen 2 şüpheliden birini tutukladıklarını açıkladı.

Mersin Yenişehir'deki yangına ilişkin flaş gelişme

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin tutuklandığı öğrenildi.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, 31 Temmuz Salı günü Mersin'in Yenişehir ilçesi D-400 kara yolunda otların tutuşturularak yangına sebebiyet verilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla K.Ş. ve B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ş. tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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