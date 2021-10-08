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  3. Mersin’de 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan imam, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Mersin’de 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan imam, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 12 yaşındaki E.S.’ye, gittiği kursta imam olarak görev yapan Mehmet D. cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşadıklarını öğretmenine anlatmasını ardından şikayet üzerine gözaltına alınan Mehmet D., çıkarıldığı mahkeme tarafından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin’de 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan imam, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 4 Aralık 2017’de yaşanan olayda E.S. isimli 12 yaşındaki kız çocuğu, gittiği kurstaki temizlik çalışmaları sırasında, imam olarak görev yapan Mehmet D. tarafından malzeme alması için depoya gönderildi.

O sırada E.S.’yi yolladığı depoya giden Mehmet D., deponun kapısını kapatıp E.S.’ye cinsel istismarda bulundu.

REHBERLİK ÖĞRETMENİNE ANLATTI

Yaşadıklarını kimseye anlatamayan E.S., lisedeki rehberlik öğretmenine yaşadığı olayı anlattı. Öğretmen okula polis çağırıp E.S.’nin ailesine de konu hakkında bilgi verdi.  Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D., tutuklandı.

Mersin’de 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan imam, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Mehmet D. hakkında Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Mehmet D., mahkeme tarafından ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

25 Nisan 2019'da yapılan duruşmada Mehmet D., 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 25 yıl hapis cezası aldı. İtiraz üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın ilk duruşmasında Mehmet D.'nin avukatı iddiaları reddedip, beraat istedi.

Mersin’de 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan imam, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı!

27 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkemedeki heyet, sanığın 'nitelikli cinsel istismar suçundan' 21 yıl 3 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması kararını verdi.

Mehmet D., cezaevine gönderildi.

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