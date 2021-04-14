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  3. Mersin'de 2 kamyonet ve tır birbirine girdi: 2 yaralı

Mersin'de 2 kamyonet ve tır birbirine girdi: 2 yaralı

Mersin'de, otoyolda meydana gelen kazada 2 kamyonet ve tır birbirine girdi, 2 kişi yaralandı.

Mersin'de 2 kamyonet ve tır birbirine girdi: 2 yaralı

H.K. idaresindeki 33 RK 097 plakalı kamyonet, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önce 59 ACB 006 plakalı tıra, daha sonra M.D. idaresindeki 34 PS 5457 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 kamyonet otoyolda devrildi.

Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Otoyolda kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin'de 2 kamyonet ve tır birbirine girdi: 2 yaralı

Mersin'de 2 kamyonet ve tır birbirine girdi: 2 yaralı

Mersin'de 2 kamyonet ve tır birbirine girdi: 2 yaralı

Mersin'de 2 kamyonet ve tır birbirine girdi: 2 yaralı

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