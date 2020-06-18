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  3. Mersin'de 25 yıldır süren yolcu kavgaları dur durak bilmiyor!

Mersin'de 25 yıldır süren yolcu kavgaları dur durak bilmiyor!

Mersin'de 25 yıldır aynı hat güzergahında devam eden kavgalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Aynı hat üzerinde çalışan iki minibüs kooperatifi arasında yolcu alma kavgası çıktı. Minibüsçülerden birisi başına aldığı darbeden ötürü ağır yaralanarak hastanelik oldu.

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18 Haziran 2020 Perşembe 10:43

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