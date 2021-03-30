Mersin'de 3 kızı, baldızı ve yeğenine cinsel saldırıda bulunan Salih Dayan serbest bırakıldı!

Mersin'de yaşayan ve uzun yıllardır üç kızı, baldızı ve yeğenine tecavüz ettiği öne sürülen Salih Dayan, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Sosyal medyada güdnem olan karara müşteki avukatı, "Sözün, hukukun, adaletin ve insanlığın bittiği yer şu mahkeme salonu" ifadeleriyle tepki gösterdi.

34 yaşındaki H.G. ile kız kardeşleri 30 yaşındaki S.D. (30) ve 28 yaşındaki S.D., geçtiğimiz hafta öz babaları tarafından yıllarca cinsel istismara maruz kaldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

"SADECE BANA YAPIYOR SANIYORDUM AMA..."

3 kız kardeşin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba, iddiaları kabul etmemesi üzerine ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mersin Kadın Platformu tarafından Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısına katılan kız kardeşlerden abla H.G., 6 yaşından 20 yaşına kadar anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürdü. H.G., şunları açıkladı:

"Altı yaşımdan 20 yaşıma kadar tacize ve tecavüze uğradım. Yıllarca şiddet uyguladı. Bunları sadece bana yapıyor sanıyordum ama kız kardeşime yaptığını da gördüm. 20 yaşlarımda iken bir sabah uyandım, koridordan ayak sesi geldiğini duydum. Yine bana geliyor zannettim. Ayak sesleri kesildi, odadan çıkıp nereye gitti diye baktım. Kardeşimin odasına girmiş, ağzını kapatmış halde tacizde bulunduğunu gördüm.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Kız kardeşinin o durumunu görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü ve yaşadıklarının psikolojilerini altüst ettiğini belirten abla, "Çok fazla mağdur var, çok fazla şikayetçi var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir? Annemi hep dövüyordu ama sonradan öğrendik ki annemi erkeklere pazarlıyormuş. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz."

"ŞİKAYETLERİNİ ÇEKMELERİ İÇİN BASKI YAPIYOR"

Kız kardeşlerden S.D. (30) de, "Bu yaşıma kadar evlenemedim, hep erkeklerden kaçtım. İki defa intihar girişiminde bulundum. Ben de sadece bana yaptığını sanıyordum ama herkese yapıyormuş. Annemin, ablamın gözlerinin içine bakamıyordum, utanıyordum. Annemi erkeklere pazarlamış" dedi.

Mersin Kadın Platformu adına konuşan Bahar Şofer ise Salih Dayan'ın tehditlerine devam ettiğini ve kız kardeşlerin şikayetini geri çekmesi için baskı yaptığına dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay için Twitter'de #üçkızkardeşadaletistiyor, #tacizcibabayıtutuklayargıla ve #sapıkbabayaağırceza etiketleriyle çalışma başlatıldı.