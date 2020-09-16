Mersin'de 36 yıllık bina, Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eseriyle süslendi

Mersin'de, Toroslar Belediyesinin başlattığı proje kapsamında 36 yıllık bir apartmanın dış cephesi, dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un portesi ve "Yıldızlı Gece" eseri işlenerek renklendirildi. Toroslar Belediyesinin iki yıl önce Akbelen Bulvarı'nda hayata geçirip, bu yıl Güneykent Mahallesi'ne taşıdığı "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" sürüyor.

Boyaları eskimiş 35 yıllık bir apartmanın dış cephesine dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı çalışması ile 37 yıllık bir binanın yıpranan duvarına Meksikalı ünlü ressam Diego Rivera'nın 3 eserini "reprodüksiyon" yöntemiyle aktaran ressam Nazife Bilgin Hazar, bu kez de 36 yıllık bir apartmanın duvarında çalıştı.

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un portesi ile "Yıldızlı Gece" eserini yansıtan Hazar, çalışmasıyla apartmanın kötü görünümdeki dış cephesini süsledi.

Bulvardaki evlere resmedilen eserler renkli görüntüler oluşturuyor.

"GÜLÜMSEMEYE SEBEP OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin hem yurt içi hem de dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Proje kapsamında atıl durumdaki birçok apartmanın duvarlarının canlandığını belirten Yılmaz, "Sanat eserlerinin topluma ve hayata yansıması çok farklı oluyor. Vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Sanat eserlerinin hayatın göbeğinde yer alması, buradan her sabah geçen vatandaşlarımızın bunları görmesi, bir gülümsemeye sebep olması bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Projemize dahil edilen alanlar toplu konutlar, yaklaşık 30-40 yıllık ve eskimiş olarak görünen binalar. Bu çalışmaların yapılması mahallelerimize güzellik katıyor. Vatandaşlarımız kendi binalarının da yapılması için talepte bulunuyor. Vatandaşlarımız mahallelerini güzelleştirdiğimiz için çok mutlular. Projemiz etap halinde devam ediyor. Bulvar üzerindeki yaklaşık 12 binaya sanat eseri işlemiş olacağız. Bazı binalarda da renklendirme çalışması yapacağız."

Ressam Hazar da bulvar üzerindeki üçüncü çalışmasının tamamlandığı, son çalışmanın yaklaşık bir ay sürdüğünü dile getirerek, "36 yıllık bir binaydı, renklendirmeye çalıştım. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Vatandaşlar buradan geçerken araçlarından inip fotoğraf çekiyorlar. Boyasız, sıvaları dökülmüş binaları renklendirmek, burada yaşayan vatandaşları sanatla buluşturmak onları mutlu ediyor." diye konuştu.