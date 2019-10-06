Mersin’de 5 yaşındaki çocuğa ’tokat’ atma zanlısına ev hapsi

Mersin'de çocuğu ile tartışan 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa tokat attığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlıya, "ev hapsi" cezası verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.K.'ye "ev hapsi" cezası verildi.

Kaynak: İHA