Mersin’de 60 yaş altı vatandaşlara verilen emekli kartları iptal edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Meclisi kararıyla, 60 yaş altı vatandaşlara verilen emekli kartları iptal edildi. Başkan Vahap Seçer, bu uygulamanın belediyenin önceki yönetimi tarafından hukuki bir dayanağı olmadan yürütüldüğünü belirterek, kendisinin yasal dayanağı olmayan hiçbir uygulamanın altına imza atmayacağını söyledi. Seçer, emekli kartlarının içerisinde bulunan bakiyenin sona ermesiyle birlikte kapatılacağını vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önceki yönetimi, Seyahat Kartları Yönetmeliği'nde 16 Ağustos 2018 tarih ve 616 kararı ile değişikliğe gitti. Mevzuata uyum için gerçekleştirilen bu değişiklik ile emekli biniş kartlarının o tarihte iptal edilmiş olması gerekiyordu ancak, seçim süreci de dikkate alınarak, bu uygulama hayata geçirilmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kendisinin göreve gelmesiyle birlikte ulaşımda yapılan uygulamalara dikkat çekti. Seçer, "Toplu taşımada indirim yaptık. Öğrenci, öğretmen, 60-65 yaş arası vatandaşlarımıza ücreti 1.25 liradan 1 liraya çektik. Bunu ben yasalar çerçevesinde yapabiliyorum. Yasalar buna izin vermezse ben yapamam. Ancak, son zamanlarda özellikle sosyal medyada ve basında da karşımıza çıkan bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 60 yaş altı vatandaşlarımız, toplu taşımadan indirimli faydalanıyordu. Bu, yasalara aykırı olmasına rağmen, daha önceki yönetim bilinçli olarak seçime gidildiğinden uygulamaya koymamış. Görevi devralmamızın üzerinden geçen 4 aydır bu konu gündemimizde. Arkadaşlarımdan bu konunun hukuki dayanağının olup olamayacağı konusunda araştırma yapmalarını istedim. Hukukçuların görüşlerini aldık ve "mümkün değil" dediler. Bu uygulamanın sürmesi halinde, Belediye Sayıştay denetçisi tarafından denetlendiği zaman "Vahap Seçer sen hukuka aykırı davrandın, yanlış yaptın" derler" diye konuştu.

Uygulamayı Kurban bayramı öncesi iptal ettiklerini, ancak bayramda vatandaşların mağdur olmaması adına vizelerin iptal edilmesi işlemini bayramdan sonraya bıraktıklarını belirten Seçer, biniş kartı bakiyelerinin bitiminden sonra kartların kapatılacağını ifade etti. Seçer, "Bayram öncesi kartlarına yüklenmişti, sonra sıfırladık. Tabii itirazlar oldu. Yine can kulağı ile dinledim onları ve bayram öncesi yanlış yaptık dedim. Biz insanları 15 gün öncesinden uyaracaktık ona göre bütçelerini ayıracaklar diye tekrar yükleme yaptım. Uyarıda bulunduk bayramdan bir müddet sonra onlar da hazırlıklarını yapsınlar dedim. Bir şeye işaret etmek istiyorum. "Ben yaptım, oldu, bitti" mantıyla değil, vatandaşı dinleyerek, insanların da görüşlerini alarak, Mersin'i yönetmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 13 bin emekli kartı kullanıma kapatılacak

Biniş kartlarının içerisindeki bakiyelerin bitimi ile beraber yaklaşık 13 bin emekli kartı kullanıma kapatılacak. Kişisel kartı kapatılan 60 yaş altı emekli vatandaşlar 5 lira karşılığında kent kart bayilerinden yeni kart alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma otobüslerini sivil tarife olan 1.75 liradan ücreti ile kullanabilecekler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı indirimlerle beraber 60-65 yaş arası vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler toplu taşıma araçlarını 1 lira ücretiyle kullanabiliyorken, 65 yaş üzeri vatandaşlar ise toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

Kaynak: İHA