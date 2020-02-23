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Mersin’de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin'de bir iş yerinde yapılan aramada 617 şişe sahte içki ele geçirildi.

Mersin’de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin'de bir iş yerinde yapılan aramada 617 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada M.K. ve E.D. isimli şahıslara ait, TAPDK bandrollü olmasına karşın yapılan ölçümlerinde şüpheli ürün olduğu belirlenen ve dolum sevileleri farklı olduğu tespit edilen 617 şişe sahte içki ele geçirildi.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA




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