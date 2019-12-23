Mersin’de 9 ayda 126 bin 509 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 9 ayda 126 bin 509 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir ekipleri, Nisan ayından itibaren cadde, bulvar ve sokaklarda 71 bin 60 ton sıcak asfalt kaplama çalışması ile birlikte 55 bin 449 ton sıcak asfalt kullanılmak üzere asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, toplamda 126 bin 509 ton sıcak asfalt çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol asfalt şantiyesine bulunan 200 ton kapasiteli plent ile asfalt ihtiyacını karşılayan ekipler, yakında onarılarak hizmete alınacak olan 100 ton kapasiteli plent ile vatandaşların asfalt talebini daha hızlı karşılayacak. Ayrıca, ekipler tarafından yaya ve yol güvenliği çalışmaları kapsamında 35 bin 445 metrekare kaldırım yapım çalışması ile birlikte kırsal bölgede ihtiyaç olan yollarda 60 kilometre 1. kat asfalt sathi kaplama, 65 kilometre 2. kat asfalt sathi kaplama, 332 kilometre stabilize bakım çalışmaları ve bin 743 kilometre yol banket bakım çalışmaları yapıldı. Kış dönemi içerisinde ise muhtelif yollarda sanat yapıları yapım çalışmaları kapsamında 4 bin 581 metre muhtelif ebat ve çaplarda büz ve baks yerleştirme işleri gerçekleştirildi. Kış aylarının gelmesi ile birlikte Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı kapalı olan yolların ulaşıma açık tutulması için de yoğun çaba sarf eden ekipler, toplamda 201 kilometre karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri gerçekleştirdiği dere ıslah çalışmaları ile de yağışlı havalarda oluşabilecek sel ve taşkınların önüne geçiyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesinde Deli Çay ile Ataş dereleri, Serbest Bölge trapez kanalı, Mezitli ilçesinde Mezitli Deresi, Tarsus ilçesinde Atalar Deresi, Toroslar ilçesinde Yalınayak ve Çavuşlu dereleri, Yenişehir ilçesinde Gökçebelen, Çiftlik, Afet Evleri, Yenişehir, Menteş derelerinde 22 kilometre dere ıslah çalışmaları yapıldı.

Bununla birlikte imar planında yol olarak gösterilen ve kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilmiş olan yerlerde yeni yol açma çalışmaları yapılması da planlanıyor. Bu çerçevede 2020 yılında yapımı bitirilecek şekilde planlanan Akdeniz, Erdemli ve Mut ilçesinde 8 adet menfez yapım işi ile birlikte Mut ilçesinde Fatma Türkon Caddesi'ndeki kanal üzerinde 1 adet köprü yapım işi, Erdemli içesinde Hüsametli ve Veyselli grup mahalle yolunda Mergin Köprüsü yapım işi, Toroslar ilçesinde Çandır Mahallesi'ne menfez yapım işi, Mezitli ilçesi, Demirışık Mahallesi'ne istinat duvarı yapım işi ile birlikte muhtelif ilçelerde kaldırım düzenleme işlerinin ihale çalışmalarına başlandı.

Kaynak: İHA