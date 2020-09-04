Mersin'de akıl almaz dolandırıcılık! Sarı jelatinli mermerleri altın diye sattılar

Mersin'de 1'i kadın 3 kişi, Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde mermer parçalarını sarı jelatinle sarıp, altın diye sattı. Yaşanan bu dolandırıcılığa karşı polis ekiplerinin gerçekleştirdiği araştırmalar sonucu zanlılar kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 kişi, adliyeye sevk edildi.