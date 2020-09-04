Mersin'de akıl almaz dolandırıcılık! Sarı jelatinli mermerleri altın diye sattılar
Mersin'de 1'i kadın 3 kişi, Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde mermer parçalarını sarı jelatinle sarıp, altın diye sattı. Yaşanan bu dolandırıcılığa karşı polis ekiplerinin gerçekleştirdiği araştırmalar sonucu zanlılar kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Mersin'de yaşanan olayda sarı jelatinli mermer parçalarının Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde satışıı gerçekleştiren 3 kişi Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerin arabasından da 2 bin 200 lira, 52 adet üzerinde 50 bin ibaresi bulunan İran parası, 5 adet altın sarısı renginde bantla sarılmış mermer parçası çıktı.
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