Mersin'de alarm! Durum o kadar vahim: Günlük vaka sayısı 300'ü aştı

Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir kötü haber de Mersin'den geldi. Yenişehir ilçesinde bulunan Alzheimer Derneğinin merkezinde bulunan 17 kişi koronavirüs belirtileri gösterdi ve test yapıldı. Bu kişilerin test sonucu pozitif çıkınca merkeze gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Gecenin ilerleyen saatlerinde bakım merkezine gelen ambulanslarla 17 hasta Mersin Şehir, Toros ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Virüsün, başka bir hastalık için hastaneye götürülen bir kişiye bulaştığı oradan da bakım merkezine yayıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

TABİP ODASINDAN ÜRKÜTEN AÇIKLAMALAR

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre son durum hakkında Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, düzenlendiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle yurt genelinde 36 hekim ve 72 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Antmen, bunlardan 2'sinin Mersin'de olduğunu belirterek alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Antmen, “Toplumsal hareketliliğin kısıtlanmasına dair hiçbir önlem almayan, kalabalık alanları kapatma konusunda hiçbir karar almayan, Ayasofya'da 350 bin kişilik gösteri yapan, toplu taşıma araçlarındaki önlemleri gevşeten iktidarın ve Sağlık Bakanı'nın her gün televizyona çıkıp; maske, mesafe ve hijyen açıklamaları yapmasının çok yetersiz olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

GÜNLÜK 300'DEN FAZLA YENİ VAKA ÇIKIYOR

Sahadan aldıkları bilgilerin endişe verici olduğunu kaydeden Antmen," Günlük 300’den fazla yeni vakanın görüldüğü, aktif hasta sayısının 1200’den fazla olduğu ve hastalığı kapmış 200’den fazla sağlık çalışanının olduğu bir şehir oldu Mersin.Biz bir yandan vatandaşlarımıza önlemleri gevşetmemeleri için uyarıda bulunurken diğer yandan Sağlık Bakanlığı'na, Mersin Valiliği'ne ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne alınması gereken toplumsal önlemlerde sorumluluğun kendilerinde olduğunu hatırlatıyoruz." şeklinde konuştu.

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