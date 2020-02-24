Mersin’de alkollü araç kullanan 105 sürücüye 102 bin lira ceza kesildi

MERSİN (İHA) – Mersin'de, yapılan denetimlerde alkollü araç kullandıkları tespit edilen 105 sürücüye 102 bin 507 lira para cezası kesilirken, 29 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda, 2019 yılında alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olma oranının yüzde 1,3 olarak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timlerince alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek ve kazalardaki can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla denetim gerçekleştirildi. İki gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 743 araç kontrol edilirken, kusurlu görülen 105 sürücüye 102 bin 507 TL para cezası verildi, 29 sürücünün sürücü belgesine el konuldu, 22 araç da trafikten men edildi.

Açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için her türlü suç ve suç unsuruyla mücadelenin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA