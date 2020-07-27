  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Mut ilçesinde KKTC'ye askerleri sevk etmek amacıyla Mersin'e götürmek için yola çıkan bir otobüs, virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğunun bilgisi verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs virajı alamayarak şarampole devrildi. Olayda 10'dan fazla askerin yaralandığı bilgisi verildi.

Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!

Konya'da akrabalar arasındaki park kavgasında eniştesi öldürdü!Konya'da akrabalar arasındaki park kavgasında eniştesi öldürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu!Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu!

Ayasofya Camii'nde 86 yıldan sonra ilk ezan okundu!Ayasofya Camii'nde 86 yıldan sonra ilk ezan okundu!

 

27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:16
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!
Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!
Konya'da akrabalar arasındaki park kavgasında eniştesi öldürdü!
Konya'da akrabalar arasındaki park kavgasında eniştesi öldürdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu!
Ayasofya Camii'nde 86 yıldan sonra ilk ezan okundu!
Ayasofya Camii'nde 86 yıldan sonra ilk ezan okundu!
Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan tepki! Bayraklar yarıya indirildi
Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan tepki! Bayraklar yarıya indirildi
Ayasofya'ya giremeyen adamın duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı
Ayasofya'ya giremeyen adamın duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi!
Ayasofya'daki cuma namazı için vatandaşlar akın etmeye devam ediyor!
Ayasofya'daki cuma namazı için vatandaşlar akın etmeye devam ediyor!
Karabük'te bir haftada koronavirüs patlak verdi! Çıkan sayı duyanları şaşırttı
Karabük'te bir haftada koronavirüs patlak verdi! Çıkan sayı duyanları şaşırttı