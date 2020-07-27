Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Mersin'in Mut ilçesinde KKTC'ye askerleri sevk etmek amacıyla Mersin'e götürmek için yola çıkan bir otobüs, virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğunun bilgisi verildi.
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs virajı alamayarak şarampole devrildi. Olayda 10'dan fazla askerin yaralandığı bilgisi verildi.
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27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:16
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