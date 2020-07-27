Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu

Edinilen bilgilere göre KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan ve sürücüsünün adının öğrenilemediği 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman kara yolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada 5 asker şehit oldu, 10'u ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.