Haftalık burç yorumları 27 Temmuz- 2 Ağustos 2020 Nuray SayarıLiverpool, sezonu Newcastle karşısında galibiyetle bitirdi: 1-3Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit olduDGS sınav yerleri ne zaman açıklanır 2020? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranıİşte 27 Temmuz günün spor manşetleri! Haftanın önemli spor gelişmeleriGünlük burç yorumları 27 Temmuz Pazartesi 2020Altın fiyatları ne kadar 27 Temmuz 2020?Juventus, Serie A'da bir kez daha şampiyon!Kabine toplantısı bugün yapılacak! Kurban Bayramında kısıtlama uygulanacak mı?YKS sonuçları açıklandı! 2020 YKS sonuç sorgulama ekranı açıldı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 10'u ağır 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan ve sürücüsünün adının öğrenilemediği  45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman kara yolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada 5 asker şehit oldu, 10'u ağır 27 kişi yaralandı.  Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

aw075987-01.jpgaw075987-06.jpg

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT