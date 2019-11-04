Mersin’de atık ve temizlik hizmetleri yönetimi tartışıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri ve Atık Yönetimi Şube Müdürlükleri tarafından, atık ve temizlik hizmetlerinin yönetimi ile evsel nitelikli atık ve bunların yönetimi konularının tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Temizlik, hafriyat toprağı, inşaat-yıkıntı atıkları, katı atık tarifesi, aktarma istasyonları, bahçe atıkları gibi konuların da görüşüldüğü toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile ilçe belediyelerinden başkan yardımcıları, temizlik müdürleri, çevre koruma müdürleri, mali hizmetler yetkilileri ve MESKİ temsilcileri katıldı. Toplantı, interaktif bir şekilde gerçekleşirken, fikir alışverişleri ile sorunlar konuşulup, çözüm önerileri üzerinde duruldu. Toplantıda, katı atıkların yönetimi kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf iş ve işlemleri konusunda yaşanılan sıkıntılar ve atık tarifelendirmede gelinen son durum ana gündem olurken, inşaat-yıkıntı atıkları, bahçe atıkları da bir diğer tartışma konusu oldu. Toplantının son bölümünde ise temizlik işleri ve sorunlar masaya yatırılarak, bunlara çözüm önerileri getirildi. Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, toplantının içeriği hakkında bilgi verdi. Halisdemir, "Büyükşehir Belediyesi'ne verilen görevlerden biri de koordinasyon sağlayıp, kentimizin sorunlarını masaya yatırmak ve çözüm önerileri bulmak. Aslında hepimizin yaşadığı sorunlar ortak. Birçok konuda sıkıntılarımız birbirine çok yakın. Bazı yerlerde güzel çözüm önerileri varken, bazı yerlerde o sıkıntı devam ediyor olabilir. Yapacağımız çözüm odaklı toplantılarla bunu çözmek, kente çözüm üretmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'de ilçe belediyelerine verilen yetki ve görev ile Büyükşehir'e verilen yetki ve görev arasında farklılıklar olduğunu dile getiren Halisdemir, "Bazı konularda ortaklaştığımızda zorluklar çekiyoruz. Nihayette hedefimiz atığın düzgün yönetilmesi, yönetilirken doğru kararlar vermek, doğru çözümler üretmek. Atığın Büyükşehir tarafından nasıl yürütüldüğünü, yönetildiğini size anlatmak istiyoruz. Yönetilirken "Bizler neler yapıyoruz, nasıl zorluklar yaşıyoruz, nasıl çözümler öneriyoruz, bunlarla ilgili bize gelen maddi yükler nedir?" sizlerin de bilmesini istedik" diye konuştu.

Atık yönetiminin yanı sıra temizlik ve hafriyat konularına da değinileceğini belirten Halisdemir, "Amacımız, kentin bir ucundan diğer ucuna sağlıklı bir çözüm üretmek. Atık konusunun dışında temizlik hizmetlerinin yönetimine de değineceğiz. Çünkü burada yaşadığımız ortak sıkıntılar var. Bunlarla ilgili de bazı konuları çözmek istiyoruz. Ayrıca hafriyat konusuna da değineceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Ömer Erdal Bilici ve Temizlik İşleri Şube Müdürü Murat Eren tarafından teknik bilgi paylaşımı yapıldı ve toplantının devamında interaktif bir çalışma gerçekleştirildi. Büyükşehir'in çalışmaları, ilçe belediyelerinden gelecek öneri ve veriler ışığında detaylanıp, şekillenecek.

Kaynak: İHA