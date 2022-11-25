Mersin'de çadırdayken sele kapılarak yaşamını yitiren kadın toprağa verildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ağaç kesimi yapmak için bulunduğu ormanlık alanda çadırdayken sele kapılarak hayatını kaybeden kadının cenazesi, memleketi Adana'da defnedildi.

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Mersin'de çadırdayken sele kapılarak yaşamını yitiren kadın toprağa verildi

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisinde dün ağaç kesimi yapmak için bulunduğu ormanlık alanda çadırdayken sele kapılan ve yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Gülcan Eroğlu'nun (49) cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesi Aydın Mahallesi'ne getirildi.

Eroğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Aydın Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ÇADIR' DA SELE KAPILDI

Cenaze töreninde Eroğlu'nun oğlu Halit Eroğlu ile kızı Hacer Arık ve yakınları gözyaşı döktü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda sel meydana gelmişti. Ağaç kesimi yapmak için ormanda olan ekibin bulunduğu çadırdaki 4 kişi kaçmaya çalışmış, çadırdan çıkamayan ve sel sularına kapılarak kaybolan Gülcan Eroğlu'nun cesedi, 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulunmuştu.

KAYNAK: AA

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