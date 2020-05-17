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  3. Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile...

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile 7 arazöz, üç su tankı ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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