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Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.Hüseyin Belen (72), idaresindeki 33 YC 375 plakalı traktör, Köseçobanlı Mahallesi'nde devrildi.Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki...

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Hüseyin Belen (72), idaresindeki 33 YC 375 plakalı traktör, Köseçobanlı Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Belen'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA




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