Mersin’de dolandırıcılara operasyon: 6 tutuklama

Mersin'de organize bir şekilde vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mersin’de dolandırıcılara operasyon: 6 tutuklama

Mersin'de organize bir şekilde vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler internet üzerinden alım/satım yapan ilan sitelerinde bulan gerçek kişilere ait otomobil, elektrikli motosiklet, klima ve oto yedek parça gibi ilanların kopyalandığı, ilgi çekmek ve scezbedici olması için daha düşük bedeller ile klonlanmış sahte ilan sitelerinde yayınladığı ve ilanda belirtilen malzemeyi almak isteyen vatandaşlardan kaparo ve ürün bedeli adı altında para alınarak, vatandaşların dolandırıldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, dolandırıcılık olayını şahısların planlı ve organize bir şekilde yaptığını belirledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen 10 şahsı yakalamak için eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, bütün şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılık olayında kullanılan 9 cep telefonu, 8 sim kart, 1 hard disk, 13 banka kartı ve suçtan elde edilen 5 bin 800 lira paraya el konuldu. Yakalanan şüphelilerin yakın zamanda 43 vatandaşı dolandırarak yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettikleri de tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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