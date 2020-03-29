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Mersin’de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

MERSİN'in Mezitli ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, narenciye bahçelerine zarar verdi.

Mersin’de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

MERSİN'in Mezitli ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, narenciye bahçelerine zarar verdi.

Merkez Mezitli ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından tarım arazileri beyaza bürünürken, narenciye bahçeleri zarar gördü. Tarım arazilerinde oluşan zararın tespitinin daha sonra yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: DHA




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