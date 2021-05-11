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  3. Mersin'de düzenlenen operasyonda tefecilik yapan iki kişi yakalandı!

Mersin'de düzenlenen operasyonda tefecilik yapan iki kişi yakalandı!

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de düzenlenen operasyonda tefecilik yapan iki kişi yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple, zanlılar Mehmet Ş. ve Necati Ş'nin adresleri belirlendi.

Zanlılar, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda çek, senet ve devir sözleşmeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ş. ve Necati Ş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Mersin'de düzenlenen operasyonda tefecilik yapan iki kişi yakalandı!

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