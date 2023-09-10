Mersin’de ekmeği 5 liradan satan fırınlara ilgi büyük

Mersin'in Mut ilçesinde ekmeğin 5 liradan satıldığı fırınlar, vatandaş akınına uğruyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mersin’de ekmeği 5 liradan satan fırınlara ilgi büyük

Mersin'in Mut ilçesinde ekmeğin 5 liradan satıldığı fırınlar, vatandaş akınına uğruyor.

Mut'ta 7.5 liraya yükseltilen ekmek fiyatlarına bazı fırın işletmeleri uyarken, bazıları ise artışı kabul etmeyerek 210 gram ekmeği 5 liradan satmaya devam etti. Ekmeği 5 liradan satan fırınların önünde sıra bekleyen vatandaşlar, bazen kuyruklar oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşlar, bir ekmekte 2.50 lira fark olduğunu belirterek, bu rakamın günlük 10 ekmek alındığı düşünüldüğünde önemli olduğunu ifade ettiler. Havva Yıldız adlı vatandaş, "Ekmek şu hayat şartlarında en büyük ihtiyaç. Ekmeğe zam yapmayan fırınların vatandaşın yanında olması gerçekten bizi sevindiriyor" dedi.

"Gücümüz yettiği sürece ekmeğe zam yapmayacağız"

"Maliyetlere göğüs gerecek gücümüz var" diyerek ekmek fiyatına zam yapmadıklarını kaydeden fırıncı Lütfi Özdemir ise, "Vatandaşlar ucuz ekmek alabilmek için uzun süre kuyrukta bekliyor. İmkan olsa da bu insanları kuyrukta bekletmesek. Gücümüz yettiği sürece ekmeğe zam yapmayacağız. Ekmek alımında sayı sınırı yok, istedikleri kadar ekmek alabilirler" ifadelerini kullandı.

Mersin’de ekmeği 5 liradan satan fırınlara ilgi büyük

Mersin’de ekmeği 5 liradan satan fırınlara ilgi büyük

Mersin’de ekmeği 5 liradan satan fırınlara ilgi büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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