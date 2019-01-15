Mersin'de fırtına kargo gemisini sürükledi (2)

GEMİNİN EMNİYETİ SAĞLANDI

Mersin kent merkezinde fırtına nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisinin emniyeti sağlandı. Hacizli olduğu bilgisine ulaşılan gemideki 2 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan; fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar devrildi, oluşan dev dalgalar sahil kesimini sular altında bıraktı. Büyükşehir Belediyesi de cep telefonlarına gönderdiği mesajlarla saatte 90 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı kent halkı uyardı.

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DHA