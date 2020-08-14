Mersin'de fuhuş baskını: 21 gözaltı

Mersin, merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Vaddesi'nde bulunan günübirlik evleri kiralayan ve burada konaklayan kişileri takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

21 SANIK 59 MAĞDUR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle yürütülen operasyona 119 polis katıldı. 22 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlar sonucunda, fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı. Çoğu mağdur 59 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerde düzenlenen aramalar sonucu iki kuru sıkı tabanca, 50 fişek, 18 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, harici bellek, iki ajanda ve 5 bin 915 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 kişi adliyeye sevk edilirken 3 zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.