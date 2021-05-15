Mersin'de genç kadın patronunun saldırısına uğradı!

İddiaya göre genç kadının boğazına maket bıçağı dayayıp ağzını kapatan patron, genç kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

Üzerinden aylar geçmesine rağmen hala olayın etkisinde olduğunu söyleyen H.Ç. "Maket bıçağının sesi halen kulaklarımda" sözleriyle yaşadığı korkuyu paylaştı.

Önümüzdeki ay Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması olacak olan olay geçen 14 Aralık gecesi yaşandı.

İddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, web tasarım ve yazılım işleri yapan Onur Ateş, olaydan 11 gün kadar önce, yeni üniversite mezunu H.Ç. adlı genç kadını işe aldı. Ateş, Gaziantep'te önemli bir iş aldıklarını belirterek H.Ç.'ye, "Birlikte gidebiliriz" dedi. Genç kadın da mezuniyet diplomasını alabileceğini düşünerek teklifi kabul etti.

13 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Hürriyet'in haberine göre Ateş, H.Ç.'yi evinden aldı. İkili bir süre sonra çalıştıkları ofise geldi. Ateş, bilgisayara virüs bulaştığını yaptığı işlerin kaybolduğunu belirterek, kısa süre sonra yola çıkacaklarını söyledi. Ancak, Gaziantep işinin oyalama amaçlı söylendiği saatler sonra ortaya çıktı. İkili gece 01.00'e kadar, Ateş'in belirttiği dosyaları hazırladı. H.Ç. ofisten çıkmak üzere olduklarını düşünerek mutfağı toparlamaya yöneldi.

GENÇ KADININ BOĞAZINA BIÇAĞI DAYADI

Bu esnada mutfağa gelen Ateş, H.Ç. mutfak tezgahını toparlarken arkasından sarıldı. Genç kadının ağzını kapatan Ateş cebindeki maket bıçağını da çıkararak genç kadının boğazına dayadı. Uzun süre Ateş'in elinden kurtulmak için çabalayan kadın, bir süre sonra kurtulmayı başardı. Ancak Ateş, elindeki maket bıçağı ile hem H.Ç.'yi hem kendisine zarar vereceğini söyledi.

kamera açısının dışında kalan mutfakta H.Ç.'nin çıkmasını 2 saate yakın engel olan Ateş, bir süre sonra bu kez, ofisin ortasında H.Ç.'ye yönelik cinsel saldırıda bulundu. Genç kadının ağzını kapatan Ateş, bir yandan da üstündeki giysileri çıkarmaya çalıştı. H.Ç.'nin bir an nefessiz kaldığını gören Ateş, öldüğünü düşünerek panikledi. Bu andan sonra Ateş, H.Ç.'ye yönelik eylemlerini sonlandırdı.

19 YIL HAPİS TALEBİ

Olayın olduğu gecenin sabahı H. Ç. doğrudan karakolun yolunu tuttu. Yapılan şikâyet başvurusu üzerine Ateş hakkında soruşturma açıldı. Savcılık talimatı ile hazırlanan bilirkişi raporu, Ç.'nin ifadesinde anlattıklarını doğruladı. Ateş hakkında "Basit cinsel saldırı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden al koyma' suçlarından 7 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamaları reddeden Ateş, "Benden para almak için böyle bir suçlamada bulunduğu düşünüyorum. Benden 12 bin TL istedi. Mesajlarda da bu var. Böyle bir suçlamada bulunacağını eşime söylemiş" dedi.

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

İkili arasında, olaydan birkaç saat sonra geçen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Yazışmalarda, H. Ç., Ateş'e "21 yaşındaki bir kızın hayatından her şeyi aldın. Benim ne suçum, günahım vardı da sen bunları bana yaşattın. Sen 21 yaşındaki bir kıza neden bunu yaptın" dediği ortaya çıkarken H.Ç.'nin Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise, "Üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlen olayın etkisindeyim. Bir insana, beni öldürmemesi için saatlerce yalvarmak durumunda kalmam zoruma gidiyor. Maket bıçağının sesi halen kulaklarımda" dedi.