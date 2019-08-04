Mersin’de genç kızlar iğne oyası öğreniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen iğne oyası kurslarına gençler büyük ilgi gösteriyor.

Mersinliler, Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz mesleki eğitim kurslarını sevdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı kurslarda, resimden iğne oyasına kadar birçok farklı alanda ücretsiz eğitim veriliyor.

Halkkent Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde 1 Temmuz'da açılan iğne oyası kursuna, çok sayıda kişi katılıyor. Ücretsiz olarak verilen ve 3 ay süren eğitimle iğne oyası yapmayı öğrenen kursiyerler, kursun kendileri için hem bir uğraş olduğunu hem de ileride üretecekleri ürünleri satarak ek gelir elde etmeye hedeflediklerini belirtiyorlar.

Meral Seçer'den iğne oyası kursuna sürpriz ziyaret

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer de sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurs merkezine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kursiyerlerle sohbet eden Seçer, kadınların ve genç kızların bu tür etkinliklere katılarak, sosyalleşmelerinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Kursa ilginin büyük olduğunu belirten kurs eğitmeni Merve Sakallı ise kadınların yanı sıra 14-15 yaşındaki genç kızların da kursa ilgi gösterdiğini söyledi. 1 Ekim'e kadar iğne oyası kursunun devam edeceğini belirten Sakallı, tüm kadınları ve genç kızları bu kurstan faydalanmak için Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde bulunan atölyelerine davet etti.

Resim kurslarına gençlerden yoğun ilgi

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı bir diğer kurs olan resim kursunda ise bu sana ilişkin gençler eğitim alıyor. Sanat Sokağında yer alan Teoman Ünüsan Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak verilen resim kursları hakkında bilgi veren resim kursu eğitmeni Ali Emre Yılmaz, resim kurslarının 12 ay boyunca devam ettiğini ve kurslara resim sanatına ilgili 14 yaş üzeri herkesin katılabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA